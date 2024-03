Tunisie : La douane procède à la saisie de marchandises de contrebande d’une valeur supérieure à 800 mille dinars

La garde douanière a procédé à la saisie de marchandises de contrebande d’une valeur supérieure à 800 mille dinars.

Les services de la garde douanière de Monastir sont parvenus, en coordination avec les unités de renseignements douaniers de Monastir et Mehdia, à intercepter une importante quantité de matériels paramédicaux, en l’occurrence des équipements orthopédiques périmés, dans un local qui les expose à la vente. Outre d’autres équipements paramédicaux, le propriétaire n’en détient aucun document prouvant l’origine.

Un PV de saisie a été rédigé sur ordre du parquet, les réquisitions nécessaires menées, la valeur de la saisie était estimée à 550 mille dinars.

Dans le même contexte, la brigade de la garde douanière d’el-Sammar, (équipe de Tatatouine) a procédé à la saisie d’un camion léger en provenance de Ben Guerdane, avec à son bord une marchandise de contrebande, chaussures et prêt-à-porter, dissimulés sous une cargaison de laine.

Un PV de saisie a été établi, à cet effet, dont la valeur totale a atteint, y compris le véhicule, 105 mille dinars.

Une patrouille de la garde douanière de Rmeda a intercepté une voiture 4X4, non inscrite dans la série minéralogique et dont le numéro de châssis est effacé, en provenance de Dhiba à travers les circuits sahariens, et chargés de 21 mille paquets de cigarettes de contrebande, d’origine étrangère.

Un PV a été rédigé à cet effet, la valeur de la marchandise saisie a atteint 63 mille dinars, alors que la valeur du véhicule, 150 mille dinars.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la contrebande et l’escroquerie commerciale, selon un communiqué de la douane.

Gnetnews