Tunisie : La douane procède à une importante saisie de bijoux à Mehdia

Les unités de la garde douanière de Mehdia ont procédé à la saisie de plus de 10 kg de bijoux en or et en argent, dont la valeur est estimée à 195 mille dinars.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des métaux précieux, dans l’ensemble du territoire national, une brigade de la garde douanière de Mehdia est parvenue, sur la base d’informations parvenues aux services des renseignements douaniers, d’intercepter des bijoux en or et en argent dans un local à Mehdia ; le propriétaire n’a produit aucun document en prouvant l’origine, rapporte la douane dans un communiqué.

Les bijoux en question ont été saisis sur ordre du parquet. Ils sont constitués, selon une expertise préliminaire, de 8750 grammes d’argent d’une valeur de 26 mille dinars, et 1251,6 de grammes d’or, de 9 et 18 carats, d’une valeur estimée à 168 mille dinars.

Un PV a été établi. La saisie sera confiée au bureau de garantie de Tunis, pour parachever les mesures nécessaires à cet effet.

Gnetnews