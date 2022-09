Tunisie : La douane promet une simplification des procÃ©dures pour les entreprises totalement exportatrices

Tunisie : La douane promet une simplification des procédures pour les entreprises totalement exportatrices

Une rencontre a eu lieu hier, jeudi 23 septembre, entre la direction générale de la douane, et les représentants de la chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI), portant sur les mécanismes à même de faciliter les procédures, notamment celles liées à la gestion des déchets générés par les entreprises industrielles totalement exportatrices.

Ont été présents des représentants des ministères de l’Industrie, de l’Environnement et du Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME), ainsi que de hauts officiers de la douane.

La rencontre a porté sur les moyens de simplification des procédures douanières pour les entreprises totalement exportatrices, en vue d’en appuyer la compétitivité, rapporte la douane dans un communiqué.

Les représentants de la chambre et des entreprises ont exprimé leurs préoccupations, en relation notamment avec les difficultés et problèmes auxquels ils se heurtent lors des opérations d’Import/ Export.

Les représentants de la direction générale de la douane se sont dits résolus à régler ces différends dans le cadre des lois et procédures en vigueur, dans le but de renforcer le partenariat entre les deux parties, et en contribution à la relance de l’activité économique.

Une équipe de travail rassemblant les différents intervenants et un calendrier a été établi, en vue de fixer les mécanismes de simplification des procédures. Une réunion aura lieu le 11 octobre 2022 pour examiner l’état d’avancement des travaux, qui sera suivi par des rencontres périodiques pour la consécration de telles procédures.

Gnetnews