Tunisie : « La feuille de route annoncée par le président avance naturellement vers la concrétisation » (Jarandi)

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a affirmé que « la feuille de route annoncée par le président de la république avance, naturellement, vers la concrétisation ».

Lors d’une rencontre avec des membres de la colonie tunisienne résidant à Malabo (Guinée équatoriale), en marge de sa participation au sommet extraordinaire de l’Union africaine les 27 et 28 Mai, le ministre a ajouté que « les différentes étapes de cette feuille de route ont été définies, leur calendrier établi, et les commissions y inhérentes formées, en arrivant au référendum du 25 juillet sur la nouvelle constitution, et puis aux élections législatives du 17 décembre prochain ».

Il a ajouté que « cette étape requerrait la conjugaison des efforts, étant donné que les différents défis dans les domaines économique, financier et de développement … ne peuvent être relevés qu’avec une conscience collective, pour épargner à la Tunisie les tiraillements internes et les pressions étrangères, en préservation de son processus démocratique, de l’indépendance de sa décision nationale, et de la souveraineté de ses choix ».

Le ministre a, en préambule, salué la présence des cadres tunisiens de haut niveau, résidant en Guinée équatoriale, exerçant dans les secteurs de la santé, de l’ingénierie, des technologies de l’information et de la communication…

La rencontre était une occasion de prendre connaissance des préoccupations de la colonie, pour ce qui est du rapprochement des prestations, s’agissant, particulièrement, du retrait de certains documents administratifs.

Gnetnews