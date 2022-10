Tunisie : La FIPA signe une convention avec Bruxelles en soutien des investisseurs tunisiens et belges

Une convention de coopération et de partenariat entre l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur et l’Agence Bruxelloise pour l’accompagnement de l’Entreprise hub.brussels a été signée, hier mercredi 05 octobre, au siège de FIPA Tunisie.

Cette convention a pour objet de définir le cadre de partenariat entre FIPA-Tunisia et Hub Brussels, et de déterminer les engagements des deux parties à mener des actions en vue d’identifier les opportunités d’investissement en Tunisie et en Belgique et d’accompagner les investisseurs des deux pays, rapporte en substance un communiqué de la FIPA.

Elle porte sur trois axes majeurs :

*Le développement des liens de coopération économiques et d’échange d’expertise entre les deux organismes

*La Facilitation de l’implantation des projets d’investissement en Tunisie et en Belgique afin de permettre de créer des emplois et favoriser le développement économique

*Le soutien des investisseurs tunisiens et belges dans la concrétisation de leurs projets d’investissement.

Ont été présents à la cérémonie François Dumont, ambassadeur de Belgique en Tunisie et en Libye, Laurent Verbiest, International network MENA & ASIA- hub brussels et Sébastien Hardy, conseiller économique et commercial représentant du Gouvernement de la Région de Bruxelles- hub brussels.