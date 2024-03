Tunisie : La fondation « Fida »annonce le versement des pensions et indemnités à plusieurs catégories de bénéficiaires

La fondation Fida annonce, ce jeudi 28 Mars, avoir procédé au versement des pensions des ayants-droits des martyrs de la révolution, au titre du mois de Mars 2024, en concomitance avec le mois Ramadan et l’Aïd el-Fitr, appelant les personnes concernées à contacter le bureau de poste le plus proche, pour les encaisser.

L’institution ajoute, dans un communiqué, que les familles ayant obtenu une pension mensuelle, dont les dossiers sont complets, sont au nombre de 100, alors que les bénéficiaires sont au nombre de 165.

Elle ajoute, par ailleurs, que les pensions ont été versées pour les blessés de la révolution, ceux qui remplissent les conditions conformément aux dispositions du décret-loi n’o 20 de l’année 2022. Quelque 64 blessés ont obtenu une pension, dont la valeur est comprise entre 400 et 1400 dinars.

Les subventions mensuelles, au titre des indemnités scolaires et universitaires, ont été versées au profit de 259 élèves et étudiants, parmi les enfants de 135 blessés de la révolution, 17 élèves et étudiants parmi les enfants de 12 familles des ayants-droits des martyrs de la révolution, et 113 élèves et étudiants parmi les enfants de 57 familles, victimes des atteintes terroristes parmi les militaires, et les agents des forces de sécurité intérieure et de la douane.

Tenant compte des situations des blessés de la révolution ne remplissant pas les conditions de bénéficier d’une pension, la Fondation Fida indique avoir coordonné avec l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), en vue de leur octroyer des indemnités provisoires, dont les familles des blessés décédés, au nombre de 52.

Les services de l’UTSS ont commencé à contacter les personnes concernées, en vue de leur faire bénéficier des sommes dues.

La fondation ajoute qu’elle travaille à une cadence intensive avec les différents organismes publics, dont le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle, en vue de l’insertion professionnelle des blessés de la révolution, et la réinsertion professionnelle des blessés des attaques terroristes, en leur assurant les mécanismes de soutien en matière de lancement de projets, en préservation de leur dignité, et en les réhabilitant en tant qu’acteurs au sein de la société.

