Tunisie : La FTAV organise l’exposition internationale de la Omra et du tourisme

La fédération tunisienne des agences de voyage et du tourisme organise l’exposition internationale de la Omra (petit pèlerinage) et du tourisme, les 26 et 27 septembre 2022, au palais des congrès de Tunis.

Cet évènement sera un lieu de rencontre entre les acteurs dans le secteur de la Omra en Tunisie, Algérie et Libye, avec leurs homologues d’Arabie Saoudite.

De nombreuses agences de voyage et sociétés de la Omra et des hôtels saoudiens y ont confirmé leur participation.

Cette exposition intervient après la levée des restrictions sanitaires dictées par la pandémie du Coronavirus, et la mise en place par le Royayme saoudien, de nouvelles procédures liées à la Omra.

Gnetnews