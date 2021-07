Tunisie : La FTAV rejette les restrictions dans Grand-Tunis, et propose un Voucher pour autoriser les dÃ©placements vers les zones touristiques

Tunisie : La FTAV rejette les restrictions dans Grand-Tunis, et propose un Voucher pour autoriser les déplacements vers les zones touristiques

La fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) rejette les décisions annoncées par les gouverneurs du Grand-Tunis, qui « n’ont pas tenu compte des intérêts des professionnels travaillant dans le secteur touristique, agences de voyage et autres ».

La fédération « fait assumer la responsabilité à toutes les parties et ministères pour ne pas s’être concertés avec les structures professionnelles, et appelle le ministère du Tourisme à prendre les dispositions urgentes pour défendre ce secteur dans ces circonstances difficiles ».

La fédération dit « avoir œuvré dès le début de la pandémie à trouver les solutions les plus efficaces pour freiner la propagation du virus, dans la mesure où elle a présenté le projet du protocole sanitaire bleu, qui donne un important rôle à l’agent de voyage dans la protection de la sécurité du touriste tunisien et étranger, à travers l’application du protocole READY AND SAFE ». Elle a aussi proposé « le Voucher, comme document officiel pour les déplacements entre les régions, particulièrement celles touristiques ».

La FTAV affirme que les espaces touristiques sont parmi « les lieux publics les plus sûrs, étant constitués de vastes espaces, d’une capacité d’accueil de 50 % et obéissent à des mesures sanitaires strictes ».

Tout en exprimant sa préoccupation envers ce qu’il en est advenu de la situation sanitaire dans le pays, la fédération appelle les autorités « à prendre les mesures réelles, qui sont de nature à protéger le citoyen de la contagion, sans porter atteinte aux droits des professionnels, et des citoyens à la liberté de circuler et de travailler ».

Gnetnews