Tunisie : La JICA organise 26 activitÃ©s Ã  distance en marge de la Ticad 08

Tunisie : La JICA organise 26 activités à distance en marge de la Ticad 08

L’Agence internationale de coopération internationale (JICA) annonce ce mardi 09 août, l’organisation de 26 activités à distance, en marge la conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08, qui se tiendra les 27 et 28 août 2022.

Ces activités auront lieu du 22 au 26 août 2022, sous le signe « d’une Afrique, forte, intégrée et prospère ».

Elles porteront sur la discussion de nombreuses questions telles que l’agriculture, les changements climatiques, l’éducation, l’intégration régionale, la santé et les vaccins.

L’inscription à ces activités s’effectue en ligne via le site dédié à la Ticad 08.

Des experts d’Afrique et d’organisations internationales contribuent aux côtés du Japon, à l’examen des défis auxquels se heurtent l’Afrique, et à la recherche de solutions. Alors que des responsables de l’agence japonaise de coopération internationale (JICA), du programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), et la banque africaine pour le développement (BAD) débattront des orientations pouvant être adoptées pour développer l’infrastructure sociale et économique en vue d’un continent africain intégré.

L’Afrique fait face à une situation complexe, a fortiori que la guerre entre la Russie et l’Ukraine a provoqué une crise dans les secteurs énergétique et alimentaire, au niveau des pays africains, outre l’état de marasme économique consécutif à la pandémie du Covid-19 et les graves changements climatiques.

