Tunisie : La justice grecque m’a innocenté et a refusé mon extradition (Slim Riahi)

L’homme d’affaires, Slim Riahi, annonce, ce jeudi 14 octobre, « avoir obtenu gain de cause, et avoir été innocenté par la Justice grecque ».

Dans un post sur sa page Facebook, Riahi dit que « la justice hellénique a intenté des recours contre des jugements par contumace prononcés à son encontre en Tunisie, et a refusé son extradition, suite à ces jugements iniques, dont les dessous sont clairement politiques ».

L’ancien homme politique dément « avoir été arrêté par les autorités grecques, contrairement à ce qui a été propagé », signalant qu’ »aucune restriction n’a été imposée à ses déplacements ».

« Les médias européens et étrangers et la justice ont traité mon affaire avec élégance et respect », écrit-il.

Slim Riahi a dit « appuyer la guerre contre la corruption qui est de longue haleine, et n’avoir aucun doute que les forces du mal n’ont pas d’avenir en Tunisie ».

Il conseille « les dépositaires du pouvoir d’être prudents envers certains parcours judiciaires, et les sous-marins implantés au sein de l’Etat, (…) ces mines sont encore plantés partout et devront être extirpés avant toute autre chose », considère-t-il, s’en prenant « à Youssef Chahed et ses alliés ».

Slim Riahi fait savoir qu’il résidera à Paris la prochaine période.

Gnetnews