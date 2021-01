Tunisie: « La lettre suspecte ne contient aucune substance toxique ou dangereuse » (Parquet)

Aucune substance toxique ou dangereuse n’a été relevée sur le courrier suspect reçu par la présidence de la République.

C’est ce qu’a déclaré le Parquet relevant du tribunal de première instance de Tunis ce vendredi 29 janvier dans un communiqué publié par l’agence TAP. Les analyses ont été réalisées par les services de la Direction des affaires criminelles d’El Gorjani.

Il est également indiqué que l’enveloppe qui était passée à la déchiqueteuse a été restituée aux services de la Pésidence.

A noter qu’en milieu de semaine, la présidence a affirmé dans un communiqué « avoir reçu lundi 25 janvier 2011, vers 17 heures une correspondance adressée au président de la république, en l’occurrence, une lettre ne portant pas le nom de l’expéditeur. La ministre et directrice du cabinet présidentiel a ouvert l’enveloppe, et l’a trouvée vide, son état de santé s’est dès lors dégradé, elle a éprouvé une sensation d’étourdissement, une perte quasi-totale de la vue, et de grands maux de tête », pouvait-on lire dans le communiqué.

Gnetnews