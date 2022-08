Tunisie : La LTDH appelle le prÃ©sident de la rÃ©publique Ã  ne pas accepter les lettres dâ€™accrÃ©ditation de lâ€™ambassadeur US proposÃ©

Tunisie : La LTDH appelle le président de la république à ne pas accepter les lettres d’accréditation de l’ambassadeur US proposé

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) appelle le président de la république, Kaïs Saïed, « à ne pas accepter les lettres d’accréditation de l’ambassadeur américain proposé, Joey R. Hood, après ses déclarations » qu’elle a qualifiées « d’attentatoires à la souveraineté nationale, et contraires aux usages diplomatiques ».

Elle fustige également les déclarations du diplomate appelant « à la normalisation avec l’entité sioniste », rappelant sa « position de principe, rejetant la normalisation, sous toutes ses formes ».

La Ligue « condamne avec fermeté toute ingérence d’une partie étrangère dans les affaires nationales tunisiennes », exprimant son « attachement au droit des peuples à l’autodétermination », et considère le discours de l’ambassadeur américain proposé, comme étant « hostile et incitatif, dont le but est de remonter les Tunisiens, les uns contre les autres ».

La Ligure rappelle que « la Tunisie est un Etat indépendant et souverain, les Tunisiens sont attachés à la souveraineté nationale, et feront face à tous ceux qui tentent d’y attenter ».

Elle appelle « les représentants de la diplomatie américaine, à leur tête le chef de département d’Etat et l’ambassadeur proposé à se garder de la politique de marchandage en vue de s’immiscer dans les affaires intérieures. »

La ligue souligne sa « fierté » et sa « confiance » dans l’armée nationale, étant « un bouclier pour la patrie, n’obéissant qu’au représentant de la souveraineté nationale ».

La LTDH prône « la concertation entre les différents acteurs de la société civile en vue d’afficher et de faire paraître une position unifiée envers l’ingérence étrangère ».

Le président de la république avait fustigé toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Tunisie. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué dans la foulée la chargée d’affaires de l’ambassade US à Tunis, afin de lui faire part de « l’étonnement » de la Tunisie, envers les propos tenus par les hauts responsables américains.

