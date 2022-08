Tunisie : Suite aux déclarations de Blinken et de l’ambssadeur US, Saïed rejette « toute ingérence dans les affaires intérieures »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a insisté sur « l’indépendance de la décision nationale, et son refus de toute forme d’ingérence dans les affaires nationales », soulignant que « la Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa souveraineté et son indépendance sont au-dessus de toute considération ».

Recevant en fin de semaine, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, le chef de l’Etat a indiqué que « parmi les principes sur lesquels repose le droit international, est celui du droit des peuples à l’autodétermination, et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays ».

Kaïs Saïed a mis l’accent sur « l’indépendance de la décision nationale », son refus de toute forme d’ingérence dans les affaires nationales, signalant qu’ »aucune voix n’est au-dessus, en Tunisie, de celle du peuple ».

« La Tunisie équivaut en termes de souveraineté à tous les Etats, comme le prévoient les principes du droit international ».

« La souveraineté appartient au peuple tunisien qui a présenté des milliers de martyrs pour l’indépendance et la dignité nationale », a-t-il martelé.

Le ministère des Affaires étrangères avait, dans la foulée, convoqué la chargée d’affaires US, à son siège pour lui faire part de l’étonnement de la Tunisie envers les déclarations du chef de département d’Etat américain, Antony Blinken, et de l’ambassadeur US désigné, les qualifiant comme « une ingérence inacceptable dans ses affaires intérieures ».

Gnetnews