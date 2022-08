La Tunisie convoque la chargée d’affaires de l’ambassade US et considère le communiqué de Blinken et les déclarations de l’ambassadeur désigné, « inacceptables »

Le ministère des Affaires étrangères annonce avoir convoqué, à son siège, la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, Natasha Franceschi, et ce « suite au communiqué de presse rendu public par le chef de département d’Etat américain, au sujet du processus politique en Tunisie, et des déclarations inacceptables exprimées par l’ambassadeur désigné devant le Congrès américain, alors qu’il présentait son programme de travail, lesquelles déclarations s’opposent complètement avec les dispositions et principes de la Convention de Vienne régissant les relations diplomatiques ».

Othman Jarandi a fait part à la chargée d’affaires US du « vif étonnement de la Tunisie envers ces déclarations et communiqué qui ne reflètent pas la réalité de la situation, les efforts déployés depuis le 25 juillet 2021, pour restructurer et réhabiliter la vie politique, sur des fondements solides, réformer les accumulations de la décennie écoulée en un temps record, et bâtir un régime démocratique réel, fondé sur la justice, l’égalité, et les droits de l’homme garantis par la nouvelle constitution ».

Jarandi a ajouté que « cette position américaine ne reflète pas, de quelque forme que ce soit, les liens d’amitié rassemblant les deux pays, leurs relations de respect mutuel, et représente une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures nationales ».

Partant des constantes de sa politique étrangère, « la Tunisie est déterminée à préserver ses relations privilégiées avec l’ensemble des pays sur un pied d’égalité, conformément à ce que requièrent les relations internationales reposant sur l’égalité entre les Etats », a-t-il souligné.

Il a, encore, affirmé que « la Tunisie est attachée à sa souveraineté nationale, à l’indépendance de sa décision, et rejette toute suspicion dans son processus démocratique qui est irréversible, tout autant que dans les choix et la volonté de son peuple qu’il avait exprimé dans les urnes, à une large majorité et dans le cadre de l’intégrité et la transparence ».

Il a, par ailleurs, souligné que « le peuple tunisien est résolu à faire réussir son expérience démocratique, et parachever son processus politique dans le cadre d’un Etat qui en préserve la sécurité et la dignité, et où la suprématie appartient à la loi et à la souveraineté du peuple ».

« La Tunisie en est à une étape charnière de son histoire et aspire au soutien de l’ensemble de ses partenaires, s’ils étaient vraiment soucieux d’en faire réussir l’expérience démocratique, au lieu de la mettre en doute, et donner l’occasion à ceux qui lui sont hostiles, de la mettre en échec », a-t-il conclu.

Le Conseil national de l’ordre des avocats avait, auparavant, dénoncé une ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie.

Gnetnews