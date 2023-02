Tunisie : La ministre de la Justice décide « la formation d’une commission spéciale » chargée des assassinats politiques

La ministre de la Justice décide la formation d’une commission spéciale, chargée du suivi du dossier de l’assassinat des deux martyrs « Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi », et ordonne une mission d’inspection judiciaire et administrative intégrale des dossiers y afférents.

Le ministère de la Justice annonce, ce lundi 06 février dans un communiqué, que la ministre, Leïla Jeffal, a décidé la formation « d’une commission spéciale, sous son égide, chargée d’assurer le suivi du dossier des assassinats et de demander des comptes à tous ceux qui seraient impliqués dans le blocage des dossiers, et auraient cherché à effacer les preuves, et à influencer le processus judiciaire ».

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de « la consolidation du processus de reddition des comptes, et de révélation de la vérité sur les assassinats de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi ».

La ministre a, par ailleurs, ordonné « une mission d’inspection judiciaire et administrative intégrale, en relation avec l’assassinat des deux martyrs, en vue d’assurer le suivi du bon déroulement des procédures, y compris le recensement des saisies et des pièces à conviction, et d’en suivre le parcours procédural, outre la numérisation de l’ensemble des dossiers et leur conservation dans des supports électroniques », selon la même source.

La Tunisie commémore, ce lundi 06 février 2023, le dixième anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaïed, intervenu le 06 février 2013 au pied de son immeuble à El Menzah VI. Une décennie s’est donc écoulée, sans que la vérité ne soit révélée dans ce dossier, aux multiples rebondissements.

Le parti des patriotes démocrates unifiés (Watad) avait dénoncé hier, dimanche, dans un communiqué, « la poursuite de l’inaction du pouvoir et de la justice envers le dossier d’assassinat ».

