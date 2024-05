Tunisie : La ministre de l’Economie et le prÃ©sident de la banque islamique signent une convention de 60 millions de dollars

Tunisie : La ministre de l’Economie et le président de la banque islamique signent une convention de 60 millions de dollars

Au terme de sa participation à la réunion annuelle de la banque islamique de de développement, à Ryadh, la ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sabai et le président de la BID, Muhammed Suleiman Al Jasser, ont signé, le 30 avril 2024, un accord de financement de 60 millions de dollars.

Cette convention porte sur un financement de 50 millions de dollars, consacrés au soutien des petites et moyennes entreprises (PME), et 10 millions de dollars, sous forme de don, lequel sera alloué, en collaboration avec l’Organisation des Nations-Unies pour le développement industrielle (ONUDI), pour la même fin.

La réunion était une occasion où les deux parties ont évoqué les perspectives de coopération entre la Tunisie et la banque, ainsi que les programmes et domaines prioritaires, sur lesquels il convient de travailler la prochaine période, auxquels la banque islamique pourrait contribuer, en termes de soutien technique et financier, notamment, les domaines des petites et moyennes entreprises (PME), la consolidation des fonds d’investissement, l’autonomisation des jeunes et de la femme, l’appui au partenariat entre les secteurs public et privé, les énergies renouvelables et propres, le développement humain, celui de l’infrastructure, de la logistique, la digitalisation et le renouveau.

La ministre s’est, par ailleurs, entretenue avec le président de l’instance arabe de l’investissement et du développement agricole, où il était question des perspectives de coopération existantes, pour la consolidation des investissements de l’instance en Tunisie, et dans différents domaines et systèmes agricoles, en vue de renforcer les capacités nationales à réaliser la sécurité alimentaire.

Elle a, par ailleurs, rencontré des hommes d’affaires et sociétés d’investissement, où il était question d’investissements en Tunisie, dans les secteurs à haute valeur ajoutée.

Gnetnews