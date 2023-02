Tunisie : La ministre des Finances reçoit Marcus Cornaro, et réitère l’engagement en faveur des réformes

« La coopération entre la Tunisie et l’Union européenne, l’état d’avancement de la réalisation des programmes financiers et techniques conjoints, et l’accompagnement des réformes économiques et financières », ont été au centre d’une rencontre, ce vendredi 03 février, entre la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro.

La ministre a souligné l’importance du partenariat stratégique entre la Tunisie et l’Union européenne, sa solidité et sa diversité, valorisant le rôle joué par l’Union européenne, en matière de soutien de la Tunisie, soit à travers l’appui au budget, ou via la coopération technique et financière, rapporte, ce soir, un communiqué du ministère des Finances.

Boughdiri a passé en revue « les principales réformes financières et fiscales décidées ou en cours d’élaboration », affirmant « l’engagement constant » de la Tunisie pour leur mise en oeuvre.

Elle a souligné l’importance du soutien de l’Union européenne et ses institutions à ce processus de réformes, ce qui permet de surmonter les difficultés, et de renforcer la compétitivité de l’économie nationale.

Marcus Cornaro a affirmé l’engagement de l’Union européenne à soutenir la Tunisie, notamment en ces circonstances exceptionnelles, soit en termes d’appui aux programmes sectoriels, ou dans le cadre du soutien du budget, outre celui auprès des bailleurs de fonds.

Gnetnews