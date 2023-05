Tunisie : La mise en place du Smart Paiement, et sa connexion aux stations de pÃ©age des autoroutes Ã  l’examen

Tunisie : La mise en place du Smart Paiement, et sa connexion aux stations de péage des autoroutes à l’examen

L’état d’avancement des projets d’autoroutes en cours de réalisation, ainsi que les nouveaux projets ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, mardi 16 Mai, sous la présidence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, en présence, notamment de la PDG de Tunisie Autoroutes, Sihem Ben Soltane.

La réunion a planché sur l’état d’avancement des nouveaux projets programmés, et le suivi des projets d’autoroutes en cours de réalisation, et a examiné certains problèmes en suspens.

Il a été, par ailleurs, question des avancées réalisées en matière de projets de maintenance, d’aménagement des aires de repos, et des espaces d’approvisionnement, ainsi que d’installation du Smart Paiement au sein de la société, et sa connexion au système de péage.

La ministre a exhorté les parties concernées à se rendre sur le site de ces projets, au quotidien, afin d’en accélérer la cadence des travaux, et d’en assurer la fin dans les délais convenus, avec le respect des normes techniques et de la qualité requise out au long des étapes de réalisation.

Gnetnews