Tunisie : « Là où j’habite l’eau est verte et est imbuvable » (Saïed)

Le président Kaïs Saïed a fustigé les parties qui tentent de bafouer le droit des Tunisiens à l’eau potable, appelant à surmonter les problèmes techniques afin d’acheminer l’eau aux citoyens.

Lors d’une rencontre hier soir, avec le PDG de la SONEDE, Mosbah Hlali, ainsi que Hamadi Habib, directeur général de la planification et des équilibres hydriques au ministère de l’Agriculture, et Samir Hadiaoui, de la direction générale des ressources hydriques au même ministère, le chef de l’Etat a affirmé que « les Tunisiens se plaignaient de soif, et dans certaines régions rurales, les citoyens sont obligés de parcourir des kilomètres pour pouvoir boire, et ils ne trouvent pas l’eau ».

Il s’est, par ailleurs attardé, sur la mauvaise qualité de l’eau. « Là où j’habite l’eau du robinet est verte et est imbuvable, et c’est le cas d’autres cités, le but est d’obliger les gens d’aller vers l’eau minérale », a-t-il souligné.

Tout en reconnaissant que la Tunisie souffre de stress hydrique, et qu’il y a des problèmes techniques, des études inachevées et des politiques suivies en la matière, qui n’étaient pas judicieuses, le chef de l’Etat a appelé la SONEDE et le ministère de l’Agriculture « à déployer des efforts, en ces circonstances historiques, pour assurer l’eau potable aux Tunisiens ».

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, pressé « les usines de mise en bouteille, à baisser le prix de l’eau minérale, afin qu’aucun citoyen ne manque d’eau ».

