Tunisie : La police des frontières de l’aéroport Tunis-Carthage procède à la saisie de l’or, simulé en noyau de date

La direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) annonce, ce vendredi 02 Juin, la saisie de 03 kg d’or chez un passager, refaçonnés et simulés en noyaux de dattes.

Un passager qui avait l’air troublé, a été suspecté et interpellé par la police des frontières de l’aéroport de Tunis-Carthage, relate la DGSN.

Ses bagages ont été examinés et passés au scanner destiné à la détection des métaux, c’est là où des corps suspects sont apparus dans un paquet de dattes.

Observées de près, il s’est avéré que les dattes en question, contenaient des corps suspects, un métal jaune qui a été mis à la place du noyau et teinté en marron, pour ressembler à un noyau naturel de dattes. Ils sont au nombre de 171 unités, pesant environ 03 kg.

Interrogé, le suspect, portant la nationalité d’un pays voisin, a reconnu qu’il avait l’intention de partir vers un pays européen, avec ces corps saisis (de l’or), après les avoir taillés, refaçonnés et teintés pour faire diversion, et les vendre, plus tard, dans le pays où il comptait se rendre.

La personne en question et la saisie ont été confiées aux services concernés pour parachever les procédures dans cette affaire, selon la même source.

Gnetnews