Tunisie : « La position du Maroc envers ce qu’a fait le chef de l’Etat tunisien n’a pas changé » (Bourita)

Le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, a affirmé que la position de son pays, envers l’accueil par le président Kaïs Saïed, du chef du front Polisario n’a pas changé, qualifiant cet acte d’immense et inacceptable.

Dans une déclaration au Caire en marge de sa participation au Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, Bourita a indiqué que « la position du Maroc envers l’accueil par le chef de l’Etat tunisien, immense et inacceptable, du chef de la milice séparatiste n’a pas changé ».

Il a ajouté que « cette position est celle exprimée par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains de l’étranger dans son communiqué du 26 août 2022, et que partagent l’ensemble du peuple marocain et de ses forces vives ».

Le chef de la diplomatie marocaine a encore indiqué que l’évocation par le Secrétaire Général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gueith, lors d’une conférence de presse à l’issue des travaux de la 158ème session du conseil de la ligue, du règlement du différend entre le Maroc et la Tunisie, concerne exclusivement le paragraphe lié à « la proposition de la délégation tunisienne de l’inscrire au Sommet de la Ticad, ce à quoi le Maroc a opposé un refus catégorique ».

Il a fait état de « l’intervention de nombre de pays arabes, notamment la Jordanie, ayant permis de parvenir à un texte consensuel évoquant la coopération entre le Japon et les pays arabes, sans faire allusion, de quelque forme que ce soit, au sommet de la Ticad ».

Gnetnews