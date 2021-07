Tunisie : La prÃ©sidence du gouvernement annonce deux jours de congÃ© Ã  lâ€™occasion de lâ€™AÃ¯d el-Idha

Tunisie : La présidence du gouvernement annonce deux jours de congé à l’occasion de l’Aïd el-Idha

La présidence du gouvernement annonce ce jeudi 15 juillet que les agents de l’Etat, des collectivités locales, et des établissements publics à caractère administratif bénéficient de deux jours de congé, les mardi et mercredi 20 et 21 juillet, à l’occasion de l’Aïd el-Idha.

L’Aïd el-Kébir sera célébré cette année 2021, de l’an 1442 de l’hégire, le mardi 20 juillet en Tunisie et dans l’ensemble des pays musulmans.

Le lundi 19 juillet correspond au recueillement sur le Mont-Arafa, point fort du Hajj.

Le pèlerinage se déroule, pour la deuxième année consécutive, en mode restreint, se limitant aux résidents au Royaume saoudien, pour endiguer la propagation du Coronavirus.

Gnetnews