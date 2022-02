Tunisie : La réconciliation pénale s’appuiera sur la liste des 460 de feu Abdelfattah Omar (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a annoncé ce jeudi 10 février que « la liste des 460 du rapport du défunt, Abdelfattah Omar, sera adoptée dans le cadre du décret-loi sur la réconciliation pénale ».

Présidant un conseil des ministres, à Carthage, le chef de l’Etat a avancé un montant de 13 500 milliards dont ces personnes seraient redevables à l’Etat, « des sommes astronomiques », a-t-il dit dans une vidéo, signalant que « le travail a dû se poursuivre jusqu’à l’aube de ce jeudi pour que ce texte soit prêt ».

Le nouveau texte couvre la période de l’après 2011, jusqu’à la parution de ce décret, a ajouté le chef de l’Etat, réitérant que « la réconciliation pénale devra être avec le peuple tunisien ».

« Les personnes concernées devraient faire des projets dans les régions par ordre décroissant, des plus impliquées aux moins impliquées, et dans les délégations des plus pauvres aux moins pauvres », a-t-il expliqué.

« Ce sont des projets demandés par les citoyens qui devront être réalisés, et qui seraient, par la suite, la propriété de l’Etat ».



Ce faisant, Kaïs Saïed a déclaré, lors de cette même réunion, qu’il refuse de s’entretenir avec une personne qui « sent l’enrichissement illicite ». « Celui qui présente des signes de faste et d’enrichissement n’a pas de place », a-t-il lancé.

Gnetnews