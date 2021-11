Tunisie : La RNTA suspend distribution et vente des cigarettes dans les grandes surfaces, celles-ci se disent « surprises »

Le Directeur Général de la régie nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) a affirmé que la distribution et la vente des cigarettes dans les grandes surfaces, se sont arrêtées, en attendant la parution officielle d’un décret gouvernemental.

Dans une déclaration à Assabah, dans son édition de ce mercredi 10 novembre, il a ajouté que les protestations de ceux qui détiennent des autorisations de vente de tabac contre la vente des cigarettes dans les grandes surfaces, s’étaient produites après qu’un projet de décret gouvernemental a été soumis dernièrement à un conseil ministériel.

La distribution s’est arrêtée, en attendant que le projet soit tranché, soit en autorisant officiellement les grandes surfaces et les magasins à vendre les cigarettes, ou d’y renoncer et de leur interdire une telle vente, a-t-il indiqué.

Le DG de la RNTA avait, auparavant, déclaré que cette décision n’allait pas être une injustice pour les vendeurs de ces produits présents dans le tissu commercial, affirmant qu’elle ne touchera pas à leur source de revenus, où au quota qui leur est accordé par l’Etat.

Il a ajouté que l’opération consistait, principalement, en la redistribution des produits locaux et importés entre les fournisseurs traditionnels et les grandes, moyennes et petites surfaces, en fixant des quotas étudiés, moyennant des marges bénéficiaires variables entre les commerçants traditionnels et les grandes surfaces.

« Cette décision révolutionnaire vise à s’attaquer aux spéculateurs et à contrer le marché parallèle », a-t-il souligné.

Dans une déclaration ce matin à Shems, le président de la chambre des grandes surfaces, Hédi Baccour, a indiqué que la chambre était dernièrement surprise, envers « l’incapacité de la RNTA de fournir les cigarettes, en quantités suffisantes pour leur distribution et vente dans les grandes surfaces ».

Il a ajouté que « les magasins ont été équipés pour la vente des cigarettes, mais la chambre était surprise de l’absence des quantités suffisantes, et a demandé à la RNTA de mettre à disposition les cigarettes ».

Il a encore souligné que la chambre avait préféré patienter jusqu’à ce que la RNTA fournisse les cigarettes d’une manière continue, signalant que la convention signée à cet effet, en août 2020, vise à améliorer le pouvoir d’achat, d’autant que les cigarettes se vendent plus chers que le tarif réel.

Selon ses dires, les Tunisiens paient quotidiennement un million de dinars supplémentaire, par rapport à la tarification réelle des cigarettes.

