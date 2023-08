Tunisie : La saison touristique se déroule normalement, malgré les nombreux problèmes (FTH)

La Fédération tunisienne de l’hôtellerie annonce, ce mercredi 02 juillet, que la saison touristique se déroule, normalement, malgré les nombreux problèmes auxquels les hôteliers sont confrontés, face au manque de main d’œuvre spécialisée, et à la pénurie des denrées alimentaires.

La FTH présente, dans un communiqué, ses remerciements aux différentes parties, qui œuvrent à ses côtés à aplanir toutes les difficultés, en vue de redynamiser le secteur touristique, et de rendre son rayonnement à la destination tunisienne.

La Fédération dit particulièrement, sa gratitude au ministère du Commerce et du développement des exportations, à travers ses structures chargées de l’approvisionnement. Outre les organismes officiels et les institutions concernées par la réussite de la saison, dont la Société de fabrication des boissons de Tunisie, qui n’a pas ménagé ses efforts pour ravitailler les hôtels, en dépit du manque flagrant de CO 2.

Gnetnews