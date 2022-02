Tunisie : La SNCFT annonce l’enlèvement du train du phosphate ayant déraillé fin janvier, « une prouesse » de ses agents

La société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) annonce ce mercredi 02 février, que son équipe technique est parvenue aujourd’hui à l’aube, à enlever le train de transport du phosphate, ayant déraillé le 30 janvier 2022, sur la ligne 21 reliant les gares de Gafsa et d’el-Aouinate.

« Cette réussite était rendue possible grâce à l’expérience des agents de la société et leur professionnalisme, malgré la difficulté de l’endroit du déraillement et sa spécificité, outre les mauvaises conditions climatiques », indique ce soir la société des chemins de fer dans un communiqué.

« Indépendamment du coût de cet enlèvement de la part d’une entreprise privée, dépassant, selon des factures estimatives, les 20 mille dinars, cette opération va permettre d’éviter le blocage du transport du phosphate, ce qui a un impact positif sur cette activité névralgique déterminante pour la relance de la croissance économique ».

Cette action traduit l’existence de ressources humaines compétentes, ayant foi dans le rôle de la culture du travail à instaurer une nouvelle dynamique économique, à même d’éviter la situation actuelle, conclut la société.

Gnetnews