Tunisie : La société de gestion de la zone franche de Ben Guerdane voit le jour

Le contrat constitutif de la société de gestion et d’exploitation de la zone franche des activités commerciales et logistiques de Ben Guerdane a été signé hier. Il s’agit d’une société anonyme à participation publique.

L’Office de commerce de Tunisie (OCT) y participe dans une proportion de 35 %, outre les contributions des autres participants, en l’occurrence, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la société de développement et d’investissement du Sud, ainsi que les chambres de Commerce et d’Industrie de Sfax, Gabès et Tunis.

Dans une déclaration au JT d’el-Wataniya, le PDG de l’OCT, Haythem Zennad, a révélé que le capital de cette société est de deux millions de dinars, lequel sera revu à la hausse soit à travers les participations des contributeurs initiaux, ou via l’arrivée de nouveaux participants.

Les investissements dans cette zone concerneront l’aspect logistique, ainsi que le commerce international Import, Export, Ré-export et transit, d’autant que celle-ci est à 10 Km du poste frontalier de Ras Jdir, a-t-il souligné.

La zone France de Ben Guerdane est dotée d’équipements de pointe, s’étale sur une superficie de 150 hectares et ses travaux d’aménagement sont sur le point de s’achever.

La zone franche de Ben Guerdane est un modèle, qui sera adoptée dans toutes les régions frontalières notamment avec l’Algérie, a déclaré la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb.

Le développement des zones frontalières entre la Tunisie et l’Algérie était au centre d’une réunion tenue récemment à Alger, en présence des ministres de l’Intérieur des deux pays.

