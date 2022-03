Tunisie : La souscription à la 2ème tranche de l’emprunt national débutera en juillet 2022

La deuxième tranche de l’emprunt obligataire national commence en juillet 2022, en vue de collecter 350 millions de dinars, a annoncé ce mardi 22 Mars, la directrice générale de la dette publique, et de la coopération financière au ministère des Finances, Kaouther Ghomrasni, citée par la TAP.

La Tunisie a besoin de mobiliser, selon la loi des finances 2022, et dans le cadre de la stratégie d’endettement intérieur un emprunt obligataire nationale de 1400 millions de dinars sur 04 tranches.

La première tranche a été clôturée le 18 Mars sur un montant de 555 millions de dinars, contre une somme initiale fixée à 350 millions de dinars, ce qui constitue une hausse de 160 % de la somme demandée.

Cet emprunt a comporté trois catégories A, B et C, le souscripteur choisit celle qui lui convient. La souscription a eu lieu du 03 au 16 Mars 2022.

La responsable a révélé que les deux catégories B et C ont accaparé des taux du montant global équivalant à 85 %, et 13 %.

La majorité des souscripteurs, 68 %, ont choisi un taux d’intérêt fixe, alors que 32 % ont opté pour un taux d’intérêt variable.

Gnetnews