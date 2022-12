Tunisie : La stratÃ©gie nationale dâ€™amÃ©lioration du climat des affaires adoptÃ©e, avec Ã  la clef 160 nouvelles mesures

Tunisie : La stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires adoptée, avec à la clef 160 nouvelles mesures

La stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires, et de relance de l’initiative et de l’investissement a été adoptée hier, mardi 28 décembre, lors d’un conseil des ministres, tenu à la Kasbah, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Ladite stratégie comporte une nouvelle batterie de mesures, constituée d’environ 160 nouvelles dispositions, s’ajoutant à la première série de 27 mesures, entérinées le 03 octobre 2022.

Fruit d’un dialogue, ayant démarré en janvier 2022 entre ministères, organismes publics, secteur privé et structures professionnelles, cette stratégie s’inscrit dans une démarche réformatrice exhaustive, dont le but est la création d’un climat d’affaires attractif et propice à l’initiative et à l’investissement, étant les principaux moteurs de croissance et de création de richesses et de postes d’emploi, face aux moyens limités de l’Etat.

Cette stratégie sera traduite dans les faits à travers un cadre législatif et institutionnel efficace, la simplification et la digitalisation du processus de création de projets, et l’élimination des obstacles entravant l’initiative.

La stratégie d’amélioration du climat des affaires est inscrite dans le plan de développement 2023 – 2025.

