Tunisie : La subvention des produits de base devrait baisser de 33,1 % en 2023

Le volume de la subvention des produits de base pendant l’année 2023 devrait baisser dans une proportion de 33,1 %, sa valeur devrait passer de 3,771 milliards de dinars en 2022, à 2,523 milliards de dinars en 2023, comme le prévoit le budget de l’Etat.

La subvention des hydrocarbures devrait régresser, dans une proportion de 25,7 % pendant 2023, pour passer d’une valeur de 7,628 milliards de dinars en 2022, à 5,669 milliards de dinars en 2023.

La réforme du dispositif de compensation des produits de base, consiste à diriger la subvention vers ceux qui la méritent, notamment les familles moyennes et démunies, et à renforcer le pouvoir d’achat de ces catégories.

Une démarche progressive sera adoptée pour réguler les prix pendant les 04 prochaines années à partir de l’année 2023, et lancer une plateforme numérique ouverte à l’inscription volontaire, pour ceux qui le souhaitent.

Les efforts seront, par ailleurs, intensifiés en vue de réformer le dispositif de compensation des hydrocarbures, parallèlement, à l’accélération de la transition énergétique. Il s’agit de s’acheminer, progressivement, vers la vérité des prix du carburant, et la libération de l’importation des produits pétroliers, tout en préservant le rôle de la société tunisienne de l’industrie du raffinage (STIR), la promotion des énergies alternatives, la révision progressive des prix de l’électricité et du gaz, etc.

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, avait fait la lumière, ce lundi 26 décembre, sur les axes majeurs de la loi des Finances de l’année 2023, élaborée sur la base d’un cours du baril de pétrole à 89 dollars, et d’un taux de croissance de 1,8 %.

