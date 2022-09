Tunisie : La Transtu fait le point sur son parc de bus, mÃ©tros et trains en prÃ©vision de la rentrÃ©e

Tunisie : La Transtu fait le point sur son parc de bus, métros et trains en prévision de la rentrée

La Société des Transports de Tunis fait le point sur l’état de son parc et sa disponibilité, pendant la programmation hivernale qui se poursuit du 01er septembre au 30 juin.

Le parc est ainsi constitué de 490 bus prêts à être exploités, dont 444 sont en circulation.

74 rames de métro sont également disponibles, dont 64 rames sont en circulation.

10 rames sont prêtes à l’exploitation sur la ligne Tunis – La Goulette – La Marsa, TGM.

La Transtu annonce un parc de 550 bus à la date du 15 septembre, à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2022/ 2023, en vue d’assurer les déplacements des usagers, toutes catégories confondues, y compris le transport scolaire et universitaire et le transport contractuel.

80 rames de métro et 12 rames dédiées à la ligne TGM, seront prêtes à l’emploi à la mi-septembre.

Le Secrétaire Général de la Fédération du transport, Ouajih Zidi, avait indiqué, hier, que la Transtu dispose actuellement de 350 bus et de 27 rames de métro, uniquement.

Dans une déclaration médiatique, le responsable syndical avait évoqué « une rentrée scolaire catastrophique, étant donné que les moyens de la société ne sont pas en mesure d’assurer les dessertes ».

Gnetnews