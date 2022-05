Tunisie : La visite d’el-Ghriba s’est transformée en une occasion de normalisation avec l’entité sioniste (Attayar Chaâbi)

Le parti du courant populaire indique que « la visite d’el-Ghriba s’est transformée en une occasion annuelle pour approfondir la normalisation avec l’entité sioniste et pour l’entrée dans notre pays des éléments les plus dangereux du sionisme ».

Le parti exprime, dans un communiqué paru hier jeudi, son « attachement à la loi sur la criminalisation de la normalisation avec l’entité sioniste, pour mettre un terme à ce crime d’une part, et pour protéger la sûreté nationale de notre pays, qui se heurte à la démolition sur les plans sécuritaire, économique, politique et culturel ».

Attayar Chaâbi appelle à « la nécessité de juger tous ceux ayant fait preuve de facilité envers l’entrée d’éléments de l’entité sioniste à notre pays, sous des slogans fallacieux », signalant qu’ »il n’y a pas de relation entre ces éléments et la liberté de conscience, mais ce sont des groupes de criminels, devant être poursuivis devant les tribunaux internationaux, et non accueillis comme des invités ».

Le parti affirme, par ailleurs, que « sa lutte contre la normalisation et les normalisateurs, en les poursuivant sur le plan judiciaire, et en les isolant sur les plans politique, social et médiatique est un choix irréversible, jusqu’à devenir une politique d’Etat en Tunisie ».

Il dit son intention « d’œuvrer avec les patriotes afin que la criminalisation de la normalisation avec l’entité sioniste figure parmi les prochaines législations en Tunisie ».

« La criminalisation de la normalisation émane d’une conscience totale que le combat contre l’ennemi sioniste est au cœur du projet national souverain, et dans l’axe d’affrontement stratégique avec les forces hégémoniques et leurs agents locaux, qui jouent ensemble un rôle essentiel dans la manière de reproduire l’arriération, l’exploitation, la pauvreté, et le chômage », souligne-t-il.

Gnetnews