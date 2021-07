Tunisie : L’Algérie et le Maroc dépêchent, le même jour, leur ministre des Affaires étrangères à Kaïs Saïed

Les chefs de diplomatie algérien et marocain ont fait le déplacement, le même jour, hier mardi 27 juillet en Tunisie, où ils ont été reçus par le président de la république, dans la foulée des annonces faites dimanche 25 juillet, soir du 64ème anniversaire de la république, où le chef de l’Etat avait décrété des mesures exceptionnelles, portant notamment sur la suspension des travaux de l’Assemblée.

Le chef de l’Etat a ainsi reçu le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtane Lamamra, qui lui a transmis un message de son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune.

Dans une déclaration, Lamamra a déclaré avoir transmis au chef de l’Etat un message d’amitié et de fraternité de son homologue algérien, lequel traduit les relations bilatérales privilégiées entre les deux pays.

« Nous avons échangé les informations et analyses sur un nombre d’affaires régionales et continentales et les défis que les deux pays auront à surmonter dans le cadre de leur solidarité, et étant liés par une communauté de destin », a-t-il souligné, selon une vidéo mise en ligne.

Il a ajouté que les deux parties avaient affirmé « leur engagement à vaincre la pandémie du Coronavirus, comme nos deux pays avaient vaincu hier la colonisation ».

« La Tunisie a été toujours alliée de l’Algérie, et l’Algérie était une nation sœur souhaitant bâtir avec elle des relations idéales ».

Lamamra a évoqué « une amorce forte dans le cadre de la construction maghrébine pour que les deux pays soient un noyau du travail sérieux, complémentaire et ambitieux au service de nos deux peuples et de l’ensemble des peuples de la région ».

Le chef de l’Etat a reçu par la suite le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, qui lui a transmis un message du souverain marocain, Mohamed VI.

Dans une déclaration, Bourita a dit avoir transmis au chef de l’Etat un message du roi marocain, qui s’inscrit dans le cadre des relations de fraternité et de solidarité, et des relations fortes unissant les deux dirigeants.

Gnetnews