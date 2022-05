Tunisie : L’alliance Soumoud présente une initiative pour la réussite du dialogue national

L’alliance Soumoud présente « une initiative pour faire réussir le dialogue national qui sera organisé à l’appel du président de la république ».

L’alliance propose, dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, que « le président-coordinateur, Sadok Belaïd, procède à l’appel des organisations nationales à leur tête l’UGTT, des partis politiques militants et démocratiques, n’ayant pas participé au dispositif de corruption et de terrorisme de l’avant 25 juillet, des doyens des facultés de droit et des sciences juridiques et politiques, et celui qu’il juge opportun à une rencontre de concertation, pour s’accorder sur un projet de décret-loi complémentaire de celui n’o 30, en vue de pallier à certaines insuffisances et le présenter au président de la république ».

Ce décret-loi complémentaire « redonne aux organisations nationales le rôle pionnier qu’elles devraient jouer dans le dialogue, et stipule la participation des partis politiques précités ».

Le texte proposé confère, par ailleurs, « un caractère décisionnaire aux résultats du dialogue afin qu’ils soient présentés, directement, au référendum, en donnant le droit au président de la république l’éventualité de les réviser et de proposer ce qu’il juge opportun, avant la publication du texte définitif des révisions constitutionnelles et juridiques convenues ».

L’initiative de l’alliance Soumoud propose, de surcroit, que « les participants au dialogue appellent le président de la république, à reporter le référendum prévu pour le 25 juillet 2022 au dimanche 23 octobre 2022, et à repousser les législatives au 09 avril 2023, afin que le dialogue soit mené à bien, et en vue de garantir des alternatives rationnelles et efficaces à même de faire l’objet d’un large soutien du spectre politique et civil, ce qui permettra une vaste adhésion populaire au référendum ».

Gnetnews