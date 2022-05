Tunisie : Kaïs Saïed rencontre Sadok Belaïed au milieu d’une large contestation du décret-loi n’o 30

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, mardi 24 Mai, le doyen Sadok Belaïd, président coordinateur de l’instance nationale consultative, pour une nouvelle république.

La rencontre a porté sur les préparatifs en cours pour le démarrage de la commission consultative des affaires économiques et sociales et la commission consultative juridique.

Les deux hommes ont, par ailleurs, évoqué les rencontres menées avec différentes parties, pour expliquer la réalité de la situation en Tunisie, et la volonté constante d’aller de l’avant en matière d’instauration d’une nouvelle république.

Le décret-loi n’o 30 de l’année 2022 paru vendredi dernier au journal officiel, portant création de ladite instance a suscité une large contestation. Plusieurs partis et organisations ont considéré le processus engagé par le chef de l’Etat comme étant « unilatéral » et « parachuté », instituant « un pouvoir personnel et autoritariste ».

Ils estiment, par ailleurs, qu’outre son caractère consultatif et non contraignant, cette instance dispose de peu de temps pour décider de réformes décisives et rédiger une nouvelle constitution.

Des parties et organisations telles que la LTDH, et l’UNFT ont, désormais, annoncé leur participation au dialogue national, prévu dans le chapitre 05 dudit décret.

Alors que l’UGTT y a opposé une fin de non-recevoir au terme de la tenue de sa commission administrative lundi 23 Mai, récusant de prendre part « à un dialogue formel dont les résultats sont connus à l’avance ».

Le Bureau exécutif de la centrale syndicale tiendra ce mercredi une conférence de presse pour, selon toute vraisemblance, clarifier et affiner sa position là-dessus.

