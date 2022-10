Tunisie : Lâ€™ambassade de France annonce la crÃ©ation dâ€™un fonds pour financer les projets des communes

Tunisie : L’ambassade de France annonce la création d’un fonds pour financer les projets des communes

L’Ambassade de France a renouvelé son accord de subvention à la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT), lui permettant de renforcer ses capacités de formation et d’accompagnement des élus, de consolider ses relations à l’international et de jouer un rôle moteur pour le développement des actions de coopérations décentralisées.

Une cérémonie a eu lieu à cette occasion, hier mercredi 05 octobre, au siège de la résidence de France, en présence de l’Ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, et des représentants de la FNCT.

Dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews, l’ambassade annonce la signature d’une convention de subvention de 3,1 millions d’euros entre l’Agence française de développement (AFD) et Expertise France pour la mise en œuvre d’un nouveau projet Tamnia Baladia. Celui-ci s’articule autour d’une stratégie à deux niveaux : un accompagnement de la FNCT comme instance de représentation et porte-parole des communes tunisiennes mais aussi comme organisation d’assistance conseil aux communes membres ; et le financement de projets innovants portés par les communes qui amélioreront les services rendus à leurs habitants.

Un fonds de financement de projets sera créé pour cela (le Fonds Tamnia Baladia) et des appels à projets à destination des communes sera prochainement créé.