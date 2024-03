Tunisie : L’ambassadeur d’Iran remet ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu hier, jeudi 21 mars 2024 Mir Masoud AL-HUSSEINIAN qui lui a remis ses lettres de Créance en tant que nouvel ambassadeur plénipotentiaire d’Iran en Tunisie.

Cette réunion a été l’occasion de souligner le niveau distingué des relations bilatérales et des moyens de les développer dans divers domaines, ainsi que la ferme détermination commune des dirigeants des deux pays de renforcer davantage les liens de fraternité et de coopération et de les hisser au niveau des aspirations des deux pays, rapporte le ministère des Affaires étrangères, dans un commuuniqué.

Le ministre a exprimé au diplomate, ses vœux de plein succès dans l’accomplissement de ses fonctions, affirmant la disponibilité du ministère à l’aider à s’en acquitter dans les meilleures conditions.