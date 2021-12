Tunisie : Bouden appelle le Bahreïn à parachever les travaux du port financier de Raoued

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré hier, mercredi 1er décembre à la Kasbah, l’ambassadeur du Japon en Tunisie.

Bouden a mis l’accent sur « le caractère privilégié des relations tuniso-nipponnes », remerciant le Japon, pour « les aides et dons présentés à notre pays au cours des dernières années, notamment son assistance médicale pour aider la Tunisie à faire face à la pandémie du Covid-19, soit sur les plans bilatéral, soit à travers les instances onusiennes. »

La locatrice de la Kasbah a présenté un aperçu sur les principaux volets du programme de réformes du gouvernement pour relancer l’économie nationale. Elle a, par ailleurs, évoqué les réunions préparatoires de la 8ème édition de « la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique », Ticad 08, qui sera organisée en Tunisie en 2022.

Le diplomate japonais a salué les relations bilatérales enracinées, évoquant l’évolution des investissements des sociétés japonaises en Tunisie, occupant ainsi la 3ème position.

Il a, par ailleurs, évoqué une série de nouveaux projets qui entreront en activité prochainement dans plusieurs gouvernorats de la république.

Il a affirmé l’engagement de son pays « à continuer son soutien à la Tunisie, sur le triple plan bilatéral, régional et international ».

Et l’ambassadeur de Bahreïn

Le parachèvement des travaux du port financier de Tunis, à Raoued, a été au centre d’un entretien entre Nejla Bouden et l’ambassadeur de Bahreïn à Tunis, Ibrahim Mahmoud Ahmed Abdallah.

La cheffe du gouvernement a appelé à accélérer la réalisation des autres étapes du projet.

Le diplomate bareïni a appelé à la tenue de la haute commission mixte tuniso-bahreïnie à Manama dans les délais les plus proches, afin qu’elle soit une opportunité pour élargir les domaines de coopération, et explorer de nouveaux horizons en vue d’enrichir les conventions bilatérales et bénéficier de l’échange d’expériences entre les deux parties.

Gnetnews