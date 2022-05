Tunisie : L’ambassadrice guinéenne informe Jarandi des mesures prises par son pays suite au naufrage du navire Xelo

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a reçu hier jeudi, l’ambassadrice de Guinée équatoriale, Gertrudis Nsang Ndong, qui l’a informé des mesures prises par son pays pour poursuivre les navires contrevenants, battant pavillon guinéen, suite au naufrage du bateau XELO au large du golfe de Gabès.

La rencontre était, également, une occasion d' »affirmer le niveau privilégié des relations bilatérales entre les deux pays », indique le département du Nord Hilton dans un communiqué.

Les deux parties ont évoqué les champs de coopération entre la Tunisie et la Guinée équatoriale, et les moyens à même de les développer davantage, de manière à renforcer la coopération économique et technique entre les deux pays, notamment dans les secteurs à haute valeur ajoutée.

Jarandi a affirmé la détermination de la partie tunisienne à relancer la coopération bilatérale, soulignant « les dispositions de notre pays à mettre son expérience cumulée notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur, la santé, la formation professionnelle, les technologies de la communication à la disposition de la Guinée équatoriale ».

La diplomate guinéenne a valorisé la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur, formulant le vœu de son pays de la consolider, notamment à travers la facilitation des procédures d’obtention de la carte de séjour pour les étudiants de Guinée équatoriale, qui souhaitent poursuivre leurs études en Tunisie.

Gnetnews