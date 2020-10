Tunisie : Lancement en novembre de lâ€™inscription Ã  distance aux concours de la 6Ã¨me et la 9Ã¨me annÃ©es 2021 (ministÃ¨re)

Tunisie : Lancement en novembre de l’inscription à distance aux concours de la 6ème et la 9ème années 2021 (ministère)

Le ministère de l’Education annonce que l’inscription au concours d’admission aux collèges pilotes, la sixième, session 2021 se fera du 1er au 30 novembre 2020 sur le site www.six-edunet.tn.

Les élèves de la sixième année de l’enseignement de base, inscrits dans les écoles publiques et privées, qui souhaitent participer à ce concours devront accéder au site en question pour s’inscrire, imprimer l’attestation de candidature, y joindre les documents nécessaires et remettre le tout à l’administration de l’établissement en question au plus tard, le 04 décembre 2020.

L’inscription au concours de fin de l’enseignement de base, neuvième année, session 2021 se fait la même période, selon la même procédure sur les site www.neuf.edunet.tn

Les élèves de la 9ème de l’enseignement de base général et technique inscrits dans les collèges publics et privés souhaitant y participer devront s’inscrire sur le site dédié et remettre le formulaire de candidature, avec toutes les pièces nécessaires, à l’administration de leur établissement au plus tard le 4 décembre.

Les candidats libres devront, quant à eux, déposer leur dossier à la direction générale de l’enseignement, ou l’envoyer par lettre recommandée avant ce deadline.

Gnetnews