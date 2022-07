Tunisie : Lancement le 03 août de services numériques en ligne pour réduire les transactions en papier

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a présenté hier, mercredi 27 juillet, à la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, un aperçu sur les préparatifs en vue du lancement de l’identité électronique nationale sur le portable, le portail du citoyen pour les services numériques, et l’extrait numérique en ligne, comme premier document officiel pouvant être retiré via ce portail.

Le lancement de ces nouveaux services électroniques est prévu pour le mercredi 03 août 2022. Lesdits services seront dispensés, dans un premier temps, à titre gracieux, « une période pilote », qui s’étend jusqu’à la fin de l’année, indique le ministère des Technologies de la Communication dans un communiqué.

« L’identité numérique sur le portable ou i-identité, est la première identité nationale digitale tunisienne destinée aux citoyens. Elle leur permettra un accès sûr et rapide aux services administratifs, et le retrait des documents officiels en ligne ». Elle leur donnera également la possibilité « d’effectuer les procédures administratives d’une manière facile et simple, H24, sans avoir besoin de se déplacer », selon la même source.

L’extrait de naissance électronique portant le numéro de l’état civil (NEC) et la signature électronique visuelle (TN CEV 2D-DOC), sera le premier service qui sera assuré via l’utilisation de l’identité digitale sur le e-portail en question.

Najla Bouden, citée par la présidence du gouvernement, a appelé à aller de l’avant en matière de mise en œuvre de cette stratégie, en soutien du processus de transition numérique en Tunisie, et en vue de faciliter les procédures administratives et de réduire les transactions en papier.