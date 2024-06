Tunisie: Lancement prochain de la Semaine de l’investissement

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé ce lundi 10 juin 2024, au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel dédié à la promotion de l’investissement privé.

Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a souligné l’importance de l’investissement pour la création de richesse et le dynamisme de l’économie, insistant sur la nécessité de simplifier les procédures pour attirer les investisseurs étrangers.

À cette occasion, la ministre de l’Économie et de la Planification, Feryal Ouerghi Sebai, a présenté les réformes incluses dans la stratégie nationale visant à améliorer le climat des affaires. Ces réformes se concentrent principalement sur la simplification et la numérisation des processus de création d’entreprises et la recherche de nouvelles opportunités d’investissement selon une approche basée sur les « événements de vie ». Elle a également évoqué la possibilité de supprimer certaines licences et de les remplacer par des cahiers des charges simplifiés, si nécessaire.

La session a également porté sur l’importance d’un suivi régulier du climat des affaires et de son évaluation selon les normes internationales, afin de renforcer la position et la compétitivité de la Tunisie, rendant le pays plus attractif pour les investissements internationaux.

Le conseil a décidé de lancer une Semaine de l’investissement avec une approche intersectorielle dans les semaines à venir.

Gnetnews