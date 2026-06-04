Tunisie : l’ancien membre de l’IVD Khaled Krichi arrÃªtÃ© pour corruption financiÃ¨re

04-06-2026

L’avocat Khaled Krichi, ancien membre de l’Instance VÃ©ritÃ© et DignitÃ© (IVD), a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© en exÃ©cution d’un mandat de dÃ©pÃ´t Ã©mis par la Chambre d’accusation spÃ©cialisÃ©e dans les affaires de corruption financiÃ¨re prÃ¨s la Cour d’appel de Tunis, selon des sources informÃ©es citÃ©es par MosaÃ¯que FM.

Il est poursuivi pour corruption financiÃ¨re, falsification, dÃ©tention et usage de faux, ainsi que pour avoir exploitÃ© sa qualitÃ© de fonctionnaire public Ã  des fins d’enrichissement personnel ou au bÃ©nÃ©fice de tiers au dÃ©triment de l’administration, et pour avoir perÃ§u des dons, promesses ou avantages en lien avec ses fonctions.

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