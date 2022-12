Tunisie : L’annÃ©e 2023 sera extrÃªmement difficile (Ã©conomiste)

Tunisie : L’année 2023 sera extrêmement difficile (économiste)

La parution du projet du budget de l’Etat confirme les prédictions de nombreux experts, selon lesquelles, « l’année 2023 sera extrêmement difficile », a affirmé l’économiste, Aram Belhaj.

Il a ainsi cité « les grandes entraves devant la relance de la machine de production, la dégradation du pouvoir d’achat du citoyen et de la capacité compétitive des entreprises, la hausse de la pression fiscale, la détérioration du taux de change du dinar, et particulièrement le retard de l’opération de réforme ».



« L’espoir d’une sortie de crise passe, aujourd’hui, à ses yeux, passe par la levée de l’état d’invisibilité politique qui distingue la scène tunisienne ; un dialogue national, sérieux et responsable, entre l’ensemble des acteurs, avec une implication effective des experts et composantes de la société civile ; et la redynamisation de la diplomatie économique, tout en œuvrant à trouver des financements auprès des pays frères et amis ».

La reprogrammation du dossier de la Tunisie devant le fonds monétaire international (FMI) dans les délais les plus proches, et le démarrage effectif des réformes, avec une approche différente et des choix nationaux, pourraient aider la Tunisie à sortir de l’ornière, a-t-il considéré en substance.

Gnetnews