Tunisie: Lâ€™ARP dÃ©bute lâ€™examen dâ€™un prÃªt de 300 Millions de dollars pour la sÃ©curitÃ© alimentaire

Tunisie: L’ARP débute l’examen d’un prêt de 300 Millions de dollars pour la sécurité alimentaire

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a commencé aujourd’hui à étudier un accord de prêt de 300 millions de dollars, soit environ 932 millions de dinars, entre la Tunisie et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD). Ce prêt vise à financer le projet de réponse d’urgence à la sécurité alimentaire en Tunisie.

D’après le rapport final de la Commission des finances et du budget, ce crédit a pour objectif de fournir les financements nécessaires, sous forme de crédits et de dons, pour garantir l’approvisionnement en céréales. Les fonds seront alloués à l’Office des Céréales pour la réalisation de projets entre 2022 et 2026.

Le prêt sera remboursé sur une période de 28 ans, avec un délai de grâce de 8 ans, et un taux d’intérêt de 6,87%. Ce financement fait suite à un premier prêt de 130 millions de dollars octroyé par la Banque mondiale pour le même projet de réponse d’urgence à la sécurité alimentaire en Tunisie.

