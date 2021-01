Tunisie : L’ARP, Mohsen Marzouk, et Atef Ben Hassine rendent hommage à Mehrezia Laâbidi

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) fait part ce vendredi 22 janvier, du décès de la députée, et vice-présidente de l’Assemblée nationale constituante (ANC), Mehrezia Laâbidi, intervenu après une lutte avec la maladie, et suite à « des années de don de soi et de sacrifice pour la Tunisie ».

L’ARP présente ses condoléances à sa famille et à toute la famille parlementaire.

Le SG de Machrou Tounes, Mohsen Marzouk, déplore son décès, et prie Dieu de lui accorder sa miséricorde.

L’acteur Atef Ben Hassine salue sa mémoire, et dit l’avoir rencontrée au palais du Bardo, où il était question du secteur de la culture et de ses difficultés en Tunisie.

Gnetnews