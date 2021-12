Tunisie : « L’arrestation de Bhiri est une tentative désespérée de polariser la bataille entre Ennahdha et Kaïs Saïed »

Le mouvement, « Citoyens contre le coup d’Etat », condamne ce vendredi 31 décembre, « l’enlèvement de Noureddine Bhiri devant son domicile par des éléments sécuritaires en civil, en le conduisant vers une destination inconnue ».

« Ce kidnapping constitue une violation flagrante de la loi et une atteinte criante aux libertés, dans la mesure où la loi interdit l’arrestation de n’importe quel citoyen, sans mandat judiciaire », indique le mouvement dans un communiqué.

Il considère « l’arrestation de M. Noureddine Bhiri comme une tentative désespérée de changer le thème de la bataille entre les forces démocratiques d’une part, et le pouvoir du coup d’Etat de l’autre, afin qu’elle se transforme en bipolarisation entre Ennahdha et Kaïs Saïed ». C’est aussi « une tentative de troubler la mobilisation du 14 janvier, et d’empêcher l’avènement d’un large front démocratique, hostile au coup d’Etat ».

« Le fait de viser la justice et de la menacer, de séquestrer les gens, et de provoquer une bipolarisation, est une manière de dissimuler l’échec politique et économique cinglant, qui s’est illustré par la loi des finances et ses répercussions sociales », souligne la même source.

Ce faisant, Samir Dilou qui est en train de rendre compte des évolutions dans cette affaire à travers sa page Facebook, annonce que « le procureur de la république du tribunal de première instance de Tunis, a chargé la brigade anti-criminelle de la Cité el-Khadhra d’enquêter sur la plainte déposée contre ceux qui ont enlevé l’avocat et député, Noureddine Bhiri ».

L’avocat avait fait état, auparavant, d’une assignation à résidence, suite à une décision du ministre de l’Intérieur.

