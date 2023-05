Tunisie : L’Assemblée entame l’élection des commissions permanentes, dont celles des Finances et de la Législation générale

L’Assemblée entame ce mardi 23 Mai l’élection des commissions permanentes, lesquelles représentent « le principal moteur du parlement, après la formation du bureau de l’Assemblée, ayant tenu vendredi dernier sa première réunion », a déclaré, aujourd’hui, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, lors de la plénière.

Il s’est dit « persuadé quant à l’aspiration de l’ensemble des députés à entamer l’exercice de leurs missions parlementaires, d’une façon concrète, à travers l’adhésion aux différentes structures de l’Assemblée, particulièrement, les commissions permanentes, qu’un important travail législatif et de contrôle attend ».

Il a ajouté que l’ordre du jour des travaux de la plénière comprend un seul point, inhérent à l’élection des 13 commissions permanentes, notamment la commission de la législation générale, et la commission des Finances et du budget constituées, chacune, de 15 membres.

Les autres commissions permanentes comptent non moins de dix députés, et pas plus de onze.

Le président de l’Assemblée a indiqué que la formation des commissions s’effectue, selon des élections en plénière, en tenant compte de la représentativité proportionnelle. « Les blocs élisent leurs représentants au sein des commissions, selon le quota de chaque commission, à la majorité de leurs membres. Une disposition qui s’applique aux indépendants, ceux n’appartenant pas à des blocs, en vertu du paragraphe 03, de l’article 52 du règlement intérieur ».

Indépendamment de la règle de la proportionnelle en matière d’élection des commissions, la détermination est grande en vue de consacrer le choix de l’élection uninominale, le votant reste libre à accorder sa voix à un ou des candidats, a-t-il indiqué en substance.

