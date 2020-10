Tunisie : Lâ€™AssemblÃ©e rÃ©cite la Fatiha Ã  la mÃ©moire de feu Sayda NaÃ¢ma

Tunisie : L’Assemblée récite la Fatiha à la mémoire de feu Sayda Naâma

La première vice-présidente de l’ARP, Samira Chaouachi, a annoncé ce mardi à l’ouverture de la séance plénière, que Ridha Charfeddine occupe désormais la présidence du groupe de la coalition nationale, en remplacement de Hatem Mliki.

Imed Ouled Jibril en est le vice-président.

L’Assemblée des représentants du peuple avait en préambule récité la Fatiha à la mémoire de la regrettée Sayda Naâma, qui s’est éteinte dimanche dernier, et a été inhumée, hier, dans sa ville natale, Azmour, à la délégation de Kélibia (Nabeul), après l’hommage qui lui a été rendu à la cité de la Culture.

Ce faisant, l’ordre du jour de la plénière de ce mardi est constitué de « la proposition de loi portant amendement du décret-loi 116 du 02 novembre 2011 » ; « un projet de loi organique portant approbation des deux amendements introduits sur le traité de l’organisation de la conférence islamique, portant sur le changement de son nom et sur la périodicité de la tenue du sommet islamique » ; et « un projet de loi portant instauration d’un partenariat entre la Tunisie d’un côté, la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, de l’autre et ses annexes ».

