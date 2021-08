Tunisie : Le Bahreïn exprime son soutien aux mesures de Kaïs Saïed, « une décision souveraine qui n’admet aucune ingérence »

Le président Kaïs Saïed a reçu ce lundi 09 août à Carthage, le ministre des Affaires étrangères bahreïni, Abdellatif Ben Rached Zayani, qui lui a transmis un message verbal du roi du Bahreïn, Hamed Ben Issa al-Khalifa.

Le chef de l’Etat a adressé ses remerciements au Royaume du Bahreïn, « pour son soutien et sa solidarité avec la Tunisie, en ces circonstances historiques ».

Saïed a affirmé que « les mesures exceptionnelles prises visent à mettre un terme aux abus contre l’Etat et ses ressources, et à assumer la responsabilité, a fortiori que la situation ne pouvait se poursuivre, comme elle l’était », rapporte un communiqué de la présidence.

Le chef de la diplomatie bahreïni a exprimé « le soutien de son pays aux mesures du président de la république, et sa confiance en sa capacité à diriger la Tunisie avec sagesse et compétence, et à prendre les bonnes décisions en faveur du peuple tunisien, pour surmonter cette étape difficile ».

Bahreïn considère ce qui s’est passé comme « une décision souveraine, et aucune partie n’a le droit de s’y ingérer », et appelle la communauté internationale « à continuer son soutien à la Tunisie, afin qu’elle puisse surmonter les défis politiques, économiques et sanitaires auxquels elle se heurte ».

